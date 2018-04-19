Домодедовский городской суд Подмосковья рассмотрел уголовное дело бывшего судебного пристава-исполнителя территориального отдела судебных приставов управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области Гамзали Газалиева. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ - в превышении должностных полномочий, с причинением тяжких последствий. И грозило ему до семи лет.

На основании обвинительного приговора и смягчающих обстоятельств он осужден на три с половиной года лишения свободы. Срок заключения он будет отбывать в колонии общего режима. Осужденный взят под стражу в зале суда.

В чем же судебный пристав до такой степени превысил свои полномочия, что оказался за решеткой? Сначала с этим разбирался следователь, а затем судья. И следствие, и суд установили, что он преступил закон в 2014 году. Газалиев в рамках исполнительных производств, которые были возбуждены на основании решений Дорогомиловского районного суда города Москвы об аресте имущества двух фирм, совершил преступление. Он без всяких на то оснований передал арестованную электронную и бытовую технику гражданину, использовавшему паспорт умершего человека. Причем этой техники, совершенно новой, при подсчете оказалось на 115 миллионов рублей.

При этом Газалиев полностью проигнорировал внутреннюю инструкцию - не обеспечил присутствие представителей фирм, вещи которых были арестованы, при смене места хранения этого имущества. Также он внес в документы недостоверные сведения об участии понятых при совершении исполнительных действий. То есть никаких понятых там и близко не было.

Таким образом мошенник с чужими документами, с согласия пристава, похитил чужое имущество и бесследно исчез.