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19.04.2018 10:55
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Имущество осужденного чиновника из Подмосковья передали в музей

Текст: Ирина Рыбникова

В музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим" передали книги и картины, ранее принадлежавшие первому замминистра финансов региона Валерию Носову, осуждённому за крупные хищения из бюджета.

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Носова еще в 2014 году приговорили к 14 годам лишения свободы за мошеннические действия, в ходе которых из бюджета области было похищено более миллиарда рублей. Чтобы уберечь имущество экс-чиновника от семейного раздела и последующей продажи, на него сразу был наложен арест.

Надо сказать, что имущество Носова оказалось солидным, там были, например, живописные полотна Айвазовского, Коровина, Лагорио, Малявина, Полякова, а также графика, фотографии и ценные книги. Все это на время следствия передали на хранение в Третьяковскую галерею, а теперь принято решение о том, что художественные ценности должны пополнить коллекцию одного из подмосковных музеев.

- В "Новый Иерусалим" передано 15 картин, две фотографии и более 70 книг. Эти экспонаты займут достойное место в нашем музейно-выставочном комплексе, - уверена министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

- А следующим нашим шагом будет взыскание в пользу бюджета двух квартир в Москве, земельных участков и другого имущества бывшего чиновника, - пообещал министр имущественных отношений области Андрей Аверкиев.

Напомним, Валерию Носову инкриминировалось участие в организованной группе, причинившей региональному бюджету и муниципальным предприятиям ущерб в общей сложности на 17 миллиардов рублей. В эту группу также входил и бывший министр финансов Подмосковья Алексей Кузнецов, в отношении которого продолжается расследование уголовного дела.

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