Басманный районный суд столицы 19 апреля рассмотрел иск Роберта Цоя, отца певца, автора песен и создателя группы "Кино" Виктора Цоя, к компании "Музыкальное право" о защите авторских прав. И суд его удовлетворил, вернув право на наследие легендарного рок-певца вновь в семью.

Отец Виктора Цоя заявил, что договор был составлен с нарушениями требований законодательства РФ относительно применения интеллектуальной собственности, и просит признать документ недействительным.

Также он требовал, чтобы дополнительное соглашение от 16 января 2017 года о передаче прав на музыкальные произведения Виктора Цоя признали фиктивным из-за незаконно совершенной сделки.

Напомним, после трагической кончины музыканта права на интеллектуальное наследие легендарного певца отошли самым близким людям - отцу и сыну. В 2011 году наследники заключили договор с компанией "Музыкальное право". Согласно документу использовать песни артиста отныне могли не только отец и сын певца, но и новый правообладатель.

Несколько лет компания успешно продавала песни Виктора Цоя и получала неплохую прибыль. Правда, коммерческая компания нередко выходила за рамки договора. Даже пыталась запретить сыну певца Александру использовать музыкальные композиции отца. Являясь фактически посредником между наследниками и пользователями, фирма "Музыкальное право" называла себя единственным правообладателем творчества Цоя.

Это не понравилось сыну певца Александру Цою, и он в прошлом году обратился в Басманный районный суд Москвы с просьбой расторгнуть договор с "Музыкальным правом". И получил судебное решение в свою пользу. Суд удовлетворил иск. Договор между сыном Цоя и "Музыкальным правом" в июне прошлого года признали недействительным. Наследник заявил, что выступает за открытый доступ к произведениям своего отца. И согласен на использование его композиций по минимальной стоимости. Главное его желание - чтобы как можно больше людей могли слушать песни Виктора Цоя.