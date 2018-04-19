Паводок отрезал от земли 16 населенных пунктов в двух округах

Весенний паводок прервал сообщение с 16 населенными пунктами в двух федеральных округах, сообщает МЧС России.

- В результате подтопления мостов и участков автодорог оказались отрезаны 16 населенных пунктов в Костромской, Нижегородской, Рязанской и Самарской областях Приволжского и Центрального федеральных округов. К окруженным водой селениям организованы лодочные переправы, - рассказали спасатели.

В среду глава ведомства Владимир Пучков доложил президенту о ситуации с паводком в стране. На юге Сибири, в Поволжье и центральной части страны подтоплено свыше 400 населенных пунктов, вода пришла в пять с лишним тысяч жилых домов суммарным населением порядка 18 тысяч человек.

- Пик половодья постепенно смещается на северо-запад, в регионы Урала и Сибири. Вода начинает уходить из пострадавших районов, - отметил министр.

К борьбе со стихией и помощи населению привлечена авиация, более 13 тысяч плавсредств, 720 тысяч человек и 147 тысяч единиц техники.