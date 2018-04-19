Редчайший случай в отечественном правосудии: дело о стрельбе из рогатки взрослого человека дошло до суда. Зеленоградский районный суд Москвы вчера приговорил Сергея Токарева к двум с половиной годам лишения свободы условно за несколько дней длившуюся стрельбу из спортивной рогатки по проезжающим мимо автомобилям.

Пресс-секретарь суда Наталья Косарева уточнила, что срок наказания условный. С испытательным сроком на тот же период. Кроме того суд постановил взыскать в пользу потерпевших 96,7 тысячи рублей в счет возмещения материального ущерба.

Обвиняемый в хулиганстве признал свою вину и раскаялся в преступлении, что при назначении наказания судом было принято во внимание как смягчающее обстоятельство. Суд также учел отсутствие судимости и наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Как выяснилось на суде, в течение нескольких дней Токарев, находясь в состоянии наркотического опьянения, стрелял из спортивной рогатки стальными шариками по припаркованным и проезжающим мимо автомашинам. И попадал, причем не раз и не два. Только "обстрел" автобуса марки "ЛиАЗ" подверг жизнь и здоровье десятков пассажиров опасности. Из-за действий злоумышленника собственнику транспортного средства ГУП "Мосгортранс" был причинен ущерб, который виновник должен компенсировать. Суд удовлетворил все иски потерпевших о взыскании с Токарева средств в счет компенсации.