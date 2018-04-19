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19.04.2018 16:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Владимирского заключенного наказали за показ татуировки в бане

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Заключенного одной из владимирских колоний оштрафовали за публичную демонстрацию татуировки со свастикой во время помывки в бане, сообщает облпрокуратура.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
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По информации надзорного ведомства, нарушение выявлено в ходе проверки исполнения законодательства о противодействии экстремизму на территории ИК-5 УФСИН России по Владимирской области, где и отбывает наказание заключенный.

- Установлено, что в исправительной колонии отбывает наказание осужденный, имеющий на правом плече татуировку в виде нацистской символики - свастики. Ее он публично демонстрирует другим осужденным, содержащимся в отряде, во время помывки в бане, - сообщили в прокуратуре.

По данному факту, владимирский спецпрокурор возбудил против заключенного дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ (публичное демонстрирование символики, сходной с нацистской символикой до степени смешения).

Санкция статьи для граждан-нарушителей предусматривает штраф от одной до двух тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией предмета административного правонарушения. Однако учитывая, что конфисковать нанесенную на тело татуировку без причинения человеку страданий невозможно, заключенного решили оштрафовать.

Точную сумму штрафа, наложенного на осужденного, в прокуратуре не сообщили.

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