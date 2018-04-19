На чиновников Колымы завели дело о халатности

В следственном управлении СК РФ по Магаданской области против чиновников мэрии Сусумана и администрации Сусуманского городского округа возбудили уголовные дела о халатности.

Как сообщает ведомство, расследование начали после выявленных Счетной палатой РФ нарушений законодательства при использовании бюджетных средств, выделенных на строительство гидротехнических сооружений.

"Рассматриваются нарушения, допущенные по государственным и муниципальным контрактам заказчиками и подрядчиками при проведении работ на дамбах, расположенных в Сусуманском, Ольском, Тенькинском, Среднеканском городских округах и в Магадане", - говорится в сообщении.

Ранее на сайте Счетной палаты говорилось, что при строительстве и ремонте дамб на реках Берелех, Ола, Каменушка в области заказчики заплатили 46 миллионов рублей за невыполненные работы. Аудиторы также выявили признаки нецелевого использования 37 миллионов и другие нарушения.

Правоохранители продолжают проведение проверок по признакам преступлений, предусмотренных статьями о незаконном предпринимательстве, мошенничестве, халатности.