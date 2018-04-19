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19.04.2018 12:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Хабаровске простились с четвертым пилотом упавшего Ми-8

Текст: Дина Непомнящая

Четвертого из шести пилотов, погибших при крушении вертолета авиакомпании "Восток", похоронили в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя управления по делам ГО и ЧС мэрии города.

Фото: Пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю/ТАСС
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Напомним, вертолет Ми-8 упал 11 апреля на пустыре в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске и загорелся. Причиной катастрофы стало столкновение с антенной. Шесть человек, находившихся на борту, погибли. Возбуждено уголовное дело.

По-прежнему опознаны только пять из шести погибших летчиков. Прощание с двумя из них состоялось 14 апреля, похороны третьего проходили 16 апреля. Родственники пятого пилота собираются провести кремацию и забрать прах для захоронения на родине

Как сообщалось ранее, семьям погибших из краевого бюджета выделено 6,6 миллиона рублей. Также компенсации по миллиону рублей родственникам пилотов выплатит авиакомпания "Восток".

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