В Хабаровске простились с четвертым пилотом упавшего Ми-8

Четвертого из шести пилотов, погибших при крушении вертолета авиакомпании "Восток", похоронили в Хабаровске. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление представителя управления по делам ГО и ЧС мэрии города.

Напомним, вертолет Ми-8 упал 11 апреля на пустыре в районе улиц Антенная - Хирургическая в Хабаровске и загорелся. Причиной катастрофы стало столкновение с антенной. Шесть человек, находившихся на борту, погибли. Возбуждено уголовное дело.

По-прежнему опознаны только пять из шести погибших летчиков. Прощание с двумя из них состоялось 14 апреля, похороны третьего проходили 16 апреля. Родственники пятого пилота собираются провести кремацию и забрать прах для захоронения на родине

Как сообщалось ранее, семьям погибших из краевого бюджета выделено 6,6 миллиона рублей. Также компенсации по миллиону рублей родственникам пилотов выплатит авиакомпания "Восток".