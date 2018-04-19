В Приамурье для тушения пожаров прибыл самолет Бе-200 ЧС

В Амурскую область для ликвидации лесных пожаров прибыл самолет Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Как сообщили "РГ" в хабаровской службе спасателей, он будет задействован в районах, охваченных огнем наиболее сильно.

Напомним, в Приамурье действует режим чрезвычайной ситуации. Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу федеральной Авиалесоохраны, на землях лесного фонда региона зафиксировано 16 очагов возгорания, огнем охвачено 75,5 тысячи гектаров.

Также с 8 апреля на территории Амурской области работает вертолет Ми-8 Хабаровского авиационного спасательного центра МЧС России и группа спасателей Амурского спасательного центра. Специалисты ведут постоянный мониторинг обстановки. На данный момент угрозы населенным пунктам нет.

Лесные пожары продолжают бушевать в Хабаровском и Забайкальском краях, Еврейской автономной области и на других территориях России. Всего огнем охвачено свыше 85 тысяч гектаров.

Кстати

В Приморье за минувшие сутки потушены все лесные пожары, охватившие площадь свыше 200 гектаров. Очаги тушили более 100 человек с 23 единицами техники. Самолет Ан-2 патрулировал территории. Из-за высокой пожарной опасности в Приморье продолжает действовать особый противопожарный режим.