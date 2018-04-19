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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Погорели на крематории

Бывший глава Нижнего Новгорода и его зам подозреваются в крупной взятке
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7548 (85)
19 апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело против бывшего главы Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его заместителя Владимира Привалова. По версии СК РФ, они получили 17 миллионов рублей за выделение участка под строительство городского крематория.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, бывшие высокопоставленные чиновники подозреваются в получении взятки в особо крупном размере. По "своей" уголовной статье оба могут получить до 15 лет со штрафом в семидесятикратном размере взятки. Напомним, Олег Кондрашов был главой администрации Нижнего Новгорода пять лет - с 2010 по 2015 годы. Сейчас он недоступен для следователей - он за границей.
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По версии следствия, Кондрашов и Привалов в 2012-2013 годах получили от одного из предпринимателей лично и через посредников взятку на общую сумму в 17 миллионов рублей. Деньги давали несколькими траншами "за общее покровительство и решение входящих в их компетенцию вопросов, в том числе за оказание содействия в предпринимательской деятельности, связанной с предоставлением ритуальных услуг населению".

Сейчас Олег Кондрашов объявлен в розыск, а Привалов и посредники в получении взятки - коммерсанты Сергей Муравлёв и Юрий Гришин - задержаны. Им предъявлено обвинение, и следствие просит суд их арестовать.

Местные СМИ пишут, что Кондрашов взятку отрицает, а за границей - лечится.

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