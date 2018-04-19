Новости

Асад отказался от французского ордена 00:28
Косачев назвал актами агрессии атаку на Сирию и инцидент в Солсбери 19.04.2018
Нетаньяху: Шесть стран могут перенести посольства в Иерусалим 19.04.2018
Угроза заминирования здания МИД РФ не подтвердилась 19.04.2018
Нефть торгуется в слабом плюсе 19.04.2018
Лукашевич: Киев использует для наведения огня в Донбассе данные ОБСЕ 19.04.2018
До конца года 2019 года в Москве появятся 600 электробусов 19.04.2018
Здание МИД РФ эвакуировано из-за звонка об угрозе взрыва 19.04.2018
Экс-президент США Буш-младший назвал Путина умным тактиком 19.04.2018
Ирак нанес ракетные удары по сирийским территориям 19.04.2018
Улетевшие с Украины моряки "Норда" прибыли в Крым 19.04.2018
Поезда "Москва" появятся еще на четырех линиях метро 19.04.2018
МИД РФ: Москва и Вашингтон могут остаться без авиасообщения 19.04.2018
Пригородные электрички интегрируют с поездами МЦД 19.04.2018
В Москве запустят прокат электросамокатов после ЧМ-2018 19.04.2018
В Крыму предложили создать офшор для обхода санкций 19.04.2018
Большинство россиян позитивно оценивает деятельность Минкультуры 19.04.2018
Новый лидер Кубы заявил о невозможности возврата к капитализму 19.04.2018
РФ запросила в ВТО консультации с США по пошлинам на сталь и алюминий 19.04.2018
Посольство РФ: В кровь Юлии Скрипаль был впрыснут химикат 19.04.2018
Лавров: Устроившие обстрел в Думе были предупреждены о прибытии миссии ООН 19.04.2018
На МЦК восстановили скоростной режим поездов 19.04.2018
НАТО: Покупка Турцией С-400 является национальным решением 19.04.2018
Проблемы с поведением у напавшего на школу в Башкирии заметили осенью 19.04.2018
Европарламент потребовал от Турции освободить греческих солдат 19.04.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Что делает зенитный комплекс "Антей-2500" одним из лучших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
5 основных афер с банковскими картами: как не стать жертвой мошенников
19.04.2018 21:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уроки ЧП

В школе Стерлитамака после нападения возобновились занятия
Текст: Гульназира Ишбердина
Российская газета - Федеральный выпуск №7548 (85)
В среду в школа N1 города Стерлитамак заработала в привычном режиме: педагоги и ученики вернулись к школьному расписанию. Разбитое окно к этому времени застеклили и, казалось, уже ничего не напоминает о недавнем происшествии. - В 8.30 по местному времени в школе начались занятия. Единственно, кабинет, где все произошло, пока закрыт. А также в школе на всякий случай дежурят психологи, вдруг кому понадобится помощь, - пояснили в учебном заведении.

Пришел на уроки почти в полном составе и класс, ставший свидетелем ЧП. 18 апреля ребята точно запомнят надолго, ведь на их глазах одноклассник порезал двух девочек и учителя, а потом еще и устроил поджог, а также ранил самого себя. К счастью, раны всех четверых, включая зачинщика, оказались несмертельными.

Фото: <a href="https://gtrk.tv/novosti/82235-vesti-publikuyut-foto-video-mesta-chp-shkole-sterlitamaka" target="_blank">gtrk.tv</a>
В Башкирии пострадавшим в школе выплатят по 300 тысяч рублей

- Все они пока в реанимации, но уже скоро их переведут в обычные палаты. Их состояние средней тяжести, динамика положительная. Термических ожогов нет, как и отравления продуктами горения. У всех резаные раны, у девочки, которая выпрыгнула из окна - перелом лодыжки. С пострадавшими, помимо врачей, работают психологи, - прокомментировали "РГ" в минздраве РБ.

Совершившего нападение 17-летнего подростка с разрешения медиков уже допросили следователи. Подробности, понятное дело, не раскрывают. Известно лишь, что школьник состоял в соцсетях в группе "Колумбайн". На нее подписывались подростки, мнящие себя последователями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших в 1999 году стрельбу в школе "Колумбайн" штата Колорадо.

В пресс-службе управления Следственного комитета РФ по РБ сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения к виновнику ЧП. Сейчас его палату охраняет полиция.

Парень не скрывал, что готовит покушение на школу. Писал об этом в социальных сетях

При этом в управлении образования администрации Стерлитамака пояснили, что у мальчика были проблемы с психикой.

- Он учился в коррекционном классе для детей с задержкой развития, состоял на учете. В данный момент у него наблюдалось обострение, остальная информация будет только после окончания следственной проверки, - пояснили в ведомстве.

Фото: Николай Петров/ ТАСС
Почему школьник из Башкирии напал на учительницу и одноклассниц

Самое интересное, что парень не скрывал, что готовит покушение на школу. Писал об этом в социальных сетях, всячески демонстрировал на своей виртуальной странице интерес к американским событиям почти 20-летней давности. Но почему-то никто не воспринял эти сигналы всерьез.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова пообещала, что по инциденту в школе Стерлитамака Совет Федерации организует в ближайшее время экспертное обсуждение.

- В 2017-2018 годах в России зафиксировано 15 случаев различных проявлений агрессии со стороны школьников в учебных заведениях. Конечно, усиливаются требования к охране, возвращаются психологи в школы. При этом в Стерлитамаке ученик уже стоял на учете по причине агрессивного поведения в соцсетях. Но готова ли сегодня школа четко и грамотно реагировать на эти сигналы? В связи с этим нам надо изучить международный опыт. В частности, речь идет о спеццентрах по выявлению агрессии в среде школьников, по оказанию психологической помощи и помощи в возможном лечении детей, - сообщила сенатор.

Главное сегодня

Преемником Рауля Кастро стал Мигель Диас-Канель
Как упавшие в Сирии "умные" ракеты Трампа помогут России
В Госдуму внесен законопроект об использовании маткапитала на дачу
Отец мальчика из Думы готов опровергнуть применение химоружия
Forbes назвал богатейших бизнесменов России