В среду в школа N1 города Стерлитамак заработала в привычном режиме: педагоги и ученики вернулись к школьному расписанию. Разбитое окно к этому времени застеклили и, казалось, уже ничего не напоминает о недавнем происшествии. - В 8.30 по местному времени в школе начались занятия. Единственно, кабинет, где все произошло, пока закрыт. А также в школе на всякий случай дежурят психологи, вдруг кому понадобится помощь, - пояснили в учебном заведении.

Пришел на уроки почти в полном составе и класс, ставший свидетелем ЧП. 18 апреля ребята точно запомнят надолго, ведь на их глазах одноклассник порезал двух девочек и учителя, а потом еще и устроил поджог, а также ранил самого себя. К счастью, раны всех четверых, включая зачинщика, оказались несмертельными.

- Все они пока в реанимации, но уже скоро их переведут в обычные палаты. Их состояние средней тяжести, динамика положительная. Термических ожогов нет, как и отравления продуктами горения. У всех резаные раны, у девочки, которая выпрыгнула из окна - перелом лодыжки. С пострадавшими, помимо врачей, работают психологи, - прокомментировали "РГ" в минздраве РБ.

Совершившего нападение 17-летнего подростка с разрешения медиков уже допросили следователи. Подробности, понятное дело, не раскрывают. Известно лишь, что школьник состоял в соцсетях в группе "Колумбайн". На нее подписывались подростки, мнящие себя последователями американских подростков Эрика Харриса и Дилана Клиболда, устроивших в 1999 году стрельбу в школе "Колумбайн" штата Колорадо.

В пресс-службе управления Следственного комитета РФ по РБ сообщили, что в ближайшее время будет решен вопрос о применении меры пресечения к виновнику ЧП. Сейчас его палату охраняет полиция.

Парень не скрывал, что готовит покушение на школу. Писал об этом в социальных сетях

При этом в управлении образования администрации Стерлитамака пояснили, что у мальчика были проблемы с психикой.

- Он учился в коррекционном классе для детей с задержкой развития, состоял на учете. В данный момент у него наблюдалось обострение, остальная информация будет только после окончания следственной проверки, - пояснили в ведомстве.

Самое интересное, что парень не скрывал, что готовит покушение на школу. Писал об этом в социальных сетях, всячески демонстрировал на своей виртуальной странице интерес к американским событиям почти 20-летней давности. Но почему-то никто не воспринял эти сигналы всерьез.

Сенатор от Башкирии Лилия Гумерова пообещала, что по инциденту в школе Стерлитамака Совет Федерации организует в ближайшее время экспертное обсуждение.

- В 2017-2018 годах в России зафиксировано 15 случаев различных проявлений агрессии со стороны школьников в учебных заведениях. Конечно, усиливаются требования к охране, возвращаются психологи в школы. При этом в Стерлитамаке ученик уже стоял на учете по причине агрессивного поведения в соцсетях. Но готова ли сегодня школа четко и грамотно реагировать на эти сигналы? В связи с этим нам надо изучить международный опыт. В частности, речь идет о спеццентрах по выявлению агрессии в среде школьников, по оказанию психологической помощи и помощи в возможном лечении детей, - сообщила сенатор.