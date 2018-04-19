В Перми после проверок МЧС закрыли детский развлекательный центр

Сегодня в Перми сотрудники Федеральной службы судебных приставов опечатали детский развлекательный центр "Октябрь".

Как пояснили в пресс-службе ФССП, причиной закрытия крупного объекта социальной инфраструктуры краевой столицы стало решение суда, в который ранее обратились представители МЧС и прокуратуры Свердловского района Перми. Правоохранители указали на многочисленные нарушения пожарной безопасности здания, которое ежедневно посещают около тысячи детей. Суд согласился с этими доводами и временно приостановил деятельность детского развлекательного центра.

Напомним, проверки в торговых центрах, кинотеатрах и других местах массового досуга горожан в Прикамье начались после пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня". После одной из проверок из-за нарушения правил пожарной безопасности был закрыт батутный центр в Кунгуре (Пермский край).