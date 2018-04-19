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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Финансист в погонах

Алтайский полицейский подрабатывал банкиром
Текст: Сергей Зюзин (Алтайский край)
Российская газета - Экономика Сибири №7546 (83)
В Бийске задержаны члены ОПГ, в которую, по версии следствия, входил высокопоставленный полицейский - начальник городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Валерий Пудовкин.
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- Задержанные обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 172 УК РФ ("Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в крупном размере"). По ходатайству следствия Валерию Пудовкину и одному из участников группы пока избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по Алтайскому краю Людмила Рязанцева.

Обвиняемый вины не признает.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники регионального управления ФСБ. По предварительным данным следствия, подозреваемые последние три года вели незаконную банковскую деятельность с использованием реквизитов подконтрольных им подставных юридических лиц, привлекая на их расчетные счета деньги клиентов. В рамках расследования уголовного дела установлено, что общая сумма составила не менее 66 миллионов рублей.

У клиентуры были свои интересы - уклонение от уплаты налогов и вывод денежных средств из легального оборота. Среди полутора десятков фирм большинство специализируется на производстве и монтаже котельного оборудования и выполнении строительно-монтажных работ. Часть предпринимателей согласилась на преступную схему под давлением Валерия Пудовкина, занявшего свой пост в 2013 году.

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По предварительным данным, Пудовкин и его сообщник, специализирующийся на обналичивании средств, в результате незаконной деятельности заработали не менее 2,25 миллиона рублей. Сейчас проверяется информация о причастности к преступной деятельности ОПГ других сотрудников муниципального управления МВД России "Бийский", в том числе из руководящего звена.

Кстати

Валерий Пудовкин сделал карьеру, не раскрыв ни одного громкого дела в сфере своей ответственности. В 2003-2011 годах он занимался оперативной работой, связанной с выявлением налоговых преступлений. Затем возглавил отделение, в 2013-м стал замначальника городского ОБЭП, а в 2016 году был назначен начальником отдела. Бийский "главный борец с коррупцией" особенно не скрывал, что жил на широкую ногу, не на одну зарплату. У семьи Пудовкиных две квартиры, три автомобиля ("Тойота Ленд Крузер 200", "Лексус", "Тойота Авенсис") и внушительный коттедж в пригородном поселке Амурском.

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