В Барнауле неизвестный плеснул в лицо школьнице кислотой

Полицейские в Барнауле устанавливают личность мужчины, который плеснул в лицо проходившей мимо школьнице кислотой.

Инцидент произошел 10 апреля. Предположительно из окна дома, расположенного по улице Антона Петрова, в лицо несовершеннолетней девочки могла быть выплеснута жидкость, причинившая ей химический ожог.

- Сотрудники отдела полиции по Ленинскому району УМВД России по городу Барнаулу провели поквартирный обход дома, они изымают записи с видеокамер, расположенных вблизи места происшествия, для их последующего изучения, - рассказали "РГ" в пресс-службе регионального ГУ МВД РФ. - Участковые уполномоченные устанавливают возможных очевидцев, а также все обстоятельства случившегося. Ситуация находится на личном контроле начальника городского УМВД России полковника полиции Максима Гердта.

Полицейские обращаются ко всем возможным свидетелям происшествия и просят их позвонить по телефону 02 или телефону доверия полиции 128. Вся предоставленная информация будет немедленно проверена.