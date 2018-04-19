В Барнауле в перевернувшемся Lexus погибли два человека

В Барнауле автомобиль Lexus на большой скорости не удержался на дороге и перевернулся. В результате аварии погибли двое молодых людей.

- ДТП произошло рано утром на улице Трактовая, 33, - рассказали "РГ" в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю. - По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus LS430 выбрал небезопасную скорость, в результате не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства.

Жертвами аварии стал водитель, личность которого сейчас устанавливается, и пассажир. Они скончались на месте происшествия еще до приезда скорой помощи.

Сейчас сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства ДТП. Между тем очевидцы происшествия сообщают, что автомобиль ехал с очень большой скоростью.