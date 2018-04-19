В Ставрополе арестовали подозреваемого в подготовке теракта

Ленинский районный суд Ставрополя поместил под стражу 20-летнего юношу, которого подозревают в подготовке теракта на территории краевого центра. Молодому человеку инкриминируются статьи о приготовлении к преступлению и покушении на преступление, а также террористическом акте.

- В отношении подозреваемого в этих преступлениях гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 14 июня 2018 года, - сообщили в пресс-службе суда.

В Сети также появилась видеозапись задержания, которую сделали оперативники. На записи подозреваемый говорит, что планировал сжечь школу и взорвать детский сад.