СК: Telegram использовали для вербовки террористов в Петербурге

Петербургские следователи завели уголовное дело на двух 21-летних выходцев из Средней Азии о покушении на участие в террористической организации.

Как сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице, согласно материалам дела с декабря 2017 по апрель 2018 года молодые люди заявили о желании вступить в террористическую организацию одной из ближневосточных стран. Чтобы доказать серьезность своих намерений, они отправили фото своих паспортов.

Неизвестный вербовщик рассказал, как безопасно выехать из России в обход контроля правоохранителей и пообещал помочь им добраться до тренировочного лагеря террористов. Особо отмечается, что для связи с вербовщиком подозреваемые пользовались мессенджером Telegram.

10 апреля молодые люди купили авиабилеты, но вылететь из Петербурга не успели, поскольку были задержаны полицейскими и сотрудниками ФСБ. Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемых меры пресечения и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.