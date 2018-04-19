В Новгородской области из-за паводка закрыли 12 дорог

В Новгородской области на целый месяц, до 18 мая, закрыли 12 дорог, разрушенных из-за паводка. Об этом сообщает пресс-служба ГОКУ "Новгородавтодор".

Дороги перекрыты в Боровичском, Любытинском и Маловишерском районах Новгородской области. Специалисты провели осмотр полотен и пришли к выводу, что дальнейшее их использование может быть небезопасным.

В ведомстве уточнили, что к частичному разрушению дорожного полотна привели обильные осадки и активное таяние снега. Гражданам ближайших населенных пунктов рекомендовано пользоваться электричками.