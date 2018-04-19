Несколько дней назад стало известно, что в Республиканской детской клинической больнице еще месяц назад после операции умер четырехлетний ребенок. Правоохранители занялись этим делом только сейчас, по заявлению родителей - медики не передали им информацию о смерти. Последние считают, что они не обязаны были это делать. Отец погибшей девочки утверждает, что ребенка не спасли, потому что врачи игнорировали крики матери, искавшей помощь, когда дочери стало плохо.

- Действия врачей были абсолютно непрофессиональными, - рассказал "РГ" отец погибшей Дамир Газизуллин. - После операции они вообще не следили за состоянием дочери. У нее девять часов не отходила моча. А когда ей стало плохо, когда началась агония, они просто проигнорировали крики матери.

Приступ длился 15 минут, и за это время дочь можно было спасти.Все началось с ветрянки, которая, по словам Дамира, дала осложнения.

О произошедшем СМИ узнали от общественных активистов.

- Мать металась по коридорам, звала на помощь, но, когда врачи пришли, было уже поздно, - рассказал общественник Александр Талипов. - Все это есть на записях видеокамер в больнице, но родители боятся, что их уничтожат.

Позже он сообщил, что дело начал расследовать СК РФ.

- По предварительной информации, врачи не уведомили о смерти ребенка МВД и не зафиксировали ее в больничной сводке, - добавил Талипов. - Смерть пытались скрыть. Появилась надежда на объективное расследование, до этого его даже и не думали проводить.

В СК в итоге это подтвердили - отдел по Киевскому району Симферополя начал доследственную проверку по факту смерти, в медучреждении изымается необходимая документация, опрашиваются специалисты и родители. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой примут процессуальное решение и сделают выводы о виновности или невиновности врачей.

Отец не верит в честность медиков, поскольку подозревает их в подлоге информации в медицинской карте: необходимую помощь после операции не оказывали, на анализы и рентген не отправляли, но потом появились и результаты, и снимок. Их, по мнению Дамира, сделали после того как девочка умерла.

- Дочь не интубировали, а на снимке интубация видна, - говорит он.

Главврач больницы Анатолий Олейник отрицает почти все, что говорит Дамир. Он считает, что его обвинения - это "попытка найти виноватого".

- Он сам медик, медикам свойственно полагать, что их детей беда не коснется, и тогда они до последнего не обращаются в медучреждения. Начинаются инсинуации - утверждения, что больница скрывает какие-то видеозаписи, подделывает историю болезни.

Олейник говорит, что все данные предоставлены в СК в полном объеме. По его версии ребенок поступил в больницу 22 марта в тяжелом состоянии с диагнозом ветряная оспа с осложнениями, и врачи провели все необходимые мероприятия.

- Учитывая, что ребенок был инфекционно опасным, его изолировали в специальном боксе, - сказал он. - Медики передают информацию о смерти в МВД, если имеются данные о ее насильственном характере. В данном случае смерть наступила в медучреждении от заболевания. Если родители чем-то недовольны, они сообщают об этом МВД сами.

Также, по его словам, ребенок болел в общей сложности уже шесть дней, а 19 марта, за три дня до трагедии, после приезда бригады скорой помощи от госпитализации родители отказались.

- Ребенок поступил в больницу состоянии декомпенсации, вскрытие показало обширное поражение всех органов, спасти его было невозможно, - добавил он. - Декомпенсация у детей происходит мгновенно. Подавляются все защитные способности организма. На этом фоне развился отек головного мозга и легких, возник "синдром острой смерти".

"РГ" будет следить за ходом расследования.