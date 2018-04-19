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19.04.2018 21:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Улетевшие с Украины моряки "Норда" прибыли в Крым

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Двое членов экипажа рыболовецкого сейнера "Норд", которым удалось в четверг улететь в Россию через Беларусь, добрались до Крыма. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

Фото: Государственная пограничная служба Украины
Двое членов экипажа судна "Норд" покинули Украину

- Двое членов экипажа "Норда" покинули территорию Украины через Белоруссию по заграничным паспортам, выданным консульством РФ, - рассказала Шевелева. - Однако еще семь рыбаков с Украины не выпустили. У них незаконно были изъяты выданные консульством паспорта, а в протоколах задержания указано, что они являются гражданами Украины. Их задержание в аэропорту происходило с применением силы.

Документов, которые могли бы подтвердить украинское гражданство моряков, погранслужба Украины не смогла представить. Ранее временные документы на выезд с территории Украины Госпогранслужбы этой страны назвала нелегитимными.

В то же время Херсонский суд обязал капитана судна "Норд" Владимира Горбенко сдать паспорта и являться в суд по первому требованию следователя, а также фактичсеки лишил его возможности вернуться в Крым. Дипломатическе усилия для возвращения членов экипажа "Норда" пока не принесли желаемого результата.

- Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам суда предъявлено не было, по-прежнему находится в порту Бердянск, - уточнила Шевелева.

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