Улетевшие с Украины моряки "Норда" прибыли в Крым

Двое членов экипажа рыболовецкого сейнера "Норд", которым удалось в четверг улететь в Россию через Беларусь, добрались до Крыма. Об этом "РГ" сообщила пресс-секретарь керченского рыбколхоза имени Первого мая Анна Шевелева.

- Двое членов экипажа "Норда" покинули территорию Украины через Белоруссию по заграничным паспортам, выданным консульством РФ, - рассказала Шевелева. - Однако еще семь рыбаков с Украины не выпустили. У них незаконно были изъяты выданные консульством паспорта, а в протоколах задержания указано, что они являются гражданами Украины. Их задержание в аэропорту происходило с применением силы.

Документов, которые могли бы подтвердить украинское гражданство моряков, погранслужба Украины не смогла представить. Ранее временные документы на выезд с территории Украины Госпогранслужбы этой страны назвала нелегитимными.

В то же время Херсонский суд обязал капитана судна "Норд" Владимира Горбенко сдать паспорта и являться в суд по первому требованию следователя, а также фактичсеки лишил его возможности вернуться в Крым. Дипломатическе усилия для возвращения членов экипажа "Норда" пока не принесли желаемого результата.

- Судно, на задержание или арест которого каких-либо бумаг капитану или владельцам суда предъявлено не было, по-прежнему находится в порту Бердянск, - уточнила Шевелева.