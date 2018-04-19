Почему не удается уберечь от вандалов кубанские погосты

Бессмертные пушкинские строки про "любовь к отеческим гробам" как никогда актуальны в эти дни, когда на кладбища буквально устремились людские реки. На Кубани в Радоницу и накануне этого дня народ по традиции шел к могилам близких, чтобы помянуть их добрым словом.

И некоторые были потрясены, увидев поваленные оградки и памятники, как это произошло на главном Славянском кладбище Краснодара. Здесь вандалы надругались сразу над несколькими могилами, расположенными на участке почетного захоронения, где покоятся заслуженные люди, чей земной путь был отмечен высокими наградами и званиями. В числе поврежденных оказалась и могила известного строителя, в прошлом вице-губернатора края Виктора Ивановича Бардакова: оторван и повален гранитный столик, повреждено ограждение.

- Я испытала шок, когда узнала об этом, - говорит его вдова, Людмила Ивановна. - Еще накануне Пасхи была на могиле мужа, убедилась, что все в порядке. И вдруг сообщают о погроме. У нас хотя бы сам памятник не пострадал, а напротив и стела повалена, и надгробная плита расколота. Подобное, кстати, не первый раз происходит. В ноябре оторвали гранитные вазы, ремонт тысяч в 50 обошелся. Тогда, как и сейчас, тоже, говорят, бесчинствовали какие-то пьяные бродяги, которых так и не нашли, а возможно, даже не искали. Сейчас я оставила заявление в полиции.

По словам директора Славянского кладбища Михаила Резникова, в апреле ему сообщили о повреждении четырех могил, две из которых расположены на участке почетного захоронения.

В числе поврежденных оказалась и могила известного строителя, в прошлом вице-губернатора края Виктора Бардакова

- Судя по всему, тут проходило гульбище: вокруг валялись пустые бутылки, надгробия измазаны. Мы их отмыли, убрали мусор, а вот ремонт поврежденных памятников, по самым скромным подсчетам, обойдется тысяч в сто рублей. Претензии, думаю, надо предъявлять ЧОПу, с которым заключен муниципальный контракт на охрану кладбища. Согласно этому контракту, у предприятия должны быть мобильные группы, оснащенные автотранспортом, но лично я никогда их не видел.

"Ритуальную" сферу в Краснодаре курирует вице-мэр Евгений Зименко. Когда мы обратились к нему за комментарием по поводу случившегося, он посетовал на низкую нравственную культуру общества, посоветовав чаще "призывать граждан к совести". А вот отвечать на вопрос о том, сколько денег из бюджета города было выделено на тот самый ЧОП, который должен охранять кладбищенскую территорию, Зименко почему-то отказался. "Направляйте запрос, будем разбираться", - сказал он.

Что ж, будем считать официальным запросом эту публикацию. А пока предлагаем властям прислушаться к совету экспертов и установить камеры видеонаблюдения хотя бы на участке почетного захоронения.

Мнение

Артем Коноваленко, руководитель пресс-службы Управления МВД РФ по городу Краснодару:

- С начала года нам поступило несколько десятков сообщений о повреждении могильных надгробий, металлических оград и других элементов. По всем фактам проводится проверка. К сожалению, имеется ряд объективных причин, не позволяющих получить достоверную и точную информацию. Это связано со сложностью установления даты или конкретного периода произошедших событий, а также с отсутствием на кладбище какой-либо системы видеонаблюдения.

Необходимо отметить, что территория кладбища охраняется частным предприятием, у которого есть определенный регламент, устанавливающий порядок обхода вверенной территории. Соответственно, руководство кладбища может предъявлять обоснованные претензии сотрудникам ЧОПа, которые не выявили и не пресекли тот или иной факт повреждения чужого имущества.