Видео: В Ростове 12 человек пострадали в столкновении пяти машин

Двенадцать человек пострадали в столкновении пяти автомобилей на въезде в Ростов-на-Дону. Водитель одной из машин госпитализирован. Возгорания топлива не произошло.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе областного управления МВД, массовая авария произошла в 09.30 на 1-м километре автодороги "Западный обход Ростова-на-Дону".

"В столкновении участвовали два легковых автомобиля, пассажирский автобус "ПАЗ", в котором находилось 23 пассажира, бетономешалка и бензовоз", - уточнили в правоохранительном ведомстве.

В результате ДТП водитель бензовоза с полученными травмами доставлен в больницу, также пострадали еще шесть пассажиров автобуса "Ростов-Азов".

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, которые уточняют обстоятельства ДТП.