В Севастополе найдены немецкие артиллерийские снаряды

Житель Севастополя, занимавшийся дайвингом в районе Гильзовой бухты на мысе Фиолент, во время погружения нашел на дне предметы, схожие с артиллерийскими боеприпасами. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии РФ.

На место прибыли специалисты ГУ Росгвардии по Республике Крым и г. Севастополю. Место находки в 25 метрах от береговой линии было оцеплено, соблюдены все меры безопасности.

"Во время спусков под воду водолазы-саперы инженерно-технического отдела ОМОН "Беркут" на глубине более 3,5 метров обнаружили 10 единиц 150 мм артиллерийских снарядов немецкого производства времен Великой Отечественной войны," - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники Росгвардии выявили на боеприпасах сильные следы коррозии, что подтверждало их потенциальную опасность. Было принято решение об их уничтожении накладными зарядами.

На данный момент специалисты ведомства продолжают обследование акватории с целью обнаружения новых боеприпасов.