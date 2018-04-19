В Тюмени из квартиры спасли сотню шпицев

Около сотни собак породы "померанский шпиц" вызволили из квартиры в Тюмени. Животные обитали в антисанитарных условиях, питались дважды в неделю и не выходили на улицу. Некоторые и вовсе содержались в тесных переносках.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов, владелица собак четыре года терроризировала соседей по подъезду. Люди были вынуждены мириться с едким запахом и непрекращающимся лаем запертых в четырех стенах питомцев (жителям других квартир приходилось даже спать в берушах, чтобы заглушить этот шум).

"Жильцы дома обратились в суд. Инстанция встала на их сторону, потребовала привести квартиру в соответствие с требованиями СанПиН и запретила женщине содержать более трех животных. Она, однако, никак на решение суда не отреагировала, и сегодня к ней пришли приставы", - сообщили в УФССП Тюменской области.

Спасенных шпицев передали зоозащитникам. Собачек осмотрит ветеринар, после чего их привьют и при необходимости пролечат. Бывшая их владелица может предстать в скором времени перед судом: сейчас готовятся материалы для возбуждения уголовного дела за жестокое обращение с животными.