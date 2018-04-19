В Екатеринбурге ортопеда обвинили в смерти пациентки

В Екатеринбурге завершилось расследование обстоятельств смерти пациентки после переливания крови. "В причинении смерти по неосторожности (ч.2 ст.109 УК РФ) обвиняется 27-летний травматолог-ортопед одной из муниципальных больниц", - передает сегодня пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.

По информации правоохранительных органов, в сентябре 2016 года в медучреждении находилась на лечении с диагнозом "перелом левой бедренной кости" местная жительница. Накануне операции анестезиолог дал рекомендации по переливанию крови.

"При необходимости переливания нескольких доз компонентов крови биологическую пробу проводят перед началом переливания каждой дозы, - поясняет официальный представитель облпрокуратуры Марина Канатова. - Контрольная проверка групповой принадлежности реципиента и донора по системам АВ0 и резус, а также проба на индивидуальную совместимость проводятся у постели пациента или в операционной. Выполняет эти проверки только тот врач, который переливает, и он же несет ответственность за трансфузии".

По версии следствия, обвиняемый доктор провел проверку на совместимость крови только по системам АВ0 и резус-фактор, и не выявил несовместимость крови пациентки с переливаемой эритроцитной взвесью.

23 сентября 2016 года - через несколько дней после переливания неподходящей крови - женщина скончалась. Комиссия заключила, что это произошло от посттрансфузионного шока.

Уголовное дело о врачебной ошибке передано в Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Напомним, санкция статьи, которую вменяют врачу, предусматривает до 3 лет лишения свободы.