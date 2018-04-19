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19.04.2018 20:43
Рубрика: Власть

Улетела чистой

СКР представил часть расследования по делу о покушении на Скрипалей
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Столичный выпуск №7548 (85)
Следственный комитет России обнародовал видео, на котором видны первые результаты нашего, российского расследования по делу о покушении на бывшего офицера ГРУ, экс-полковника Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в английском городе Солсбери. Впервые ведомство Александра Бастрыкина опубликовало видео с деталями закрытой для посторонних глаз части следственной работы. Такая гласность следствия может объясняться сложностями в общении с британской стороной и попыткой, чтобы тебя услышали.

Наш Следственный комитет через Генпрокуратуру России отправил британским властям запрос о правовой помощи по делу об отравлении Скрипаля и его дочери. В запросе наша сторона просит британских коллег "провести ряд процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления, а также предоставить копии материалов уголовного расследования".

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
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Как рассказали корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, его сотрудники поминутно проследили путь Юлии Скрипаль от дома до аэропорта, откуда она 3 марта улетела в Лондон. Следователи также смогли установить личность водителя такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт Шереметьево. Потом нашли и поговорили с теми, кто летел с ней в одном самолете. В СКР заявляют, что никаких признаков отравления ни у кого из тех, кто пересекался с девушкой на пути в Лондон, - нет. Подчиненные Александра Бастрыкина попросили британскую сторону разрешить допросить Юлию Скрипаль. Никакого ответа в СК пока не получили.

По заявлениям официальных лиц в Лондоне, якобы британские следственные органы установили, что отец и дочь Скрипали были отравлены нервно-паралитическим веществом класса "Новичок", который разрабатывался в Советском Союзе. Наша страна с самого начала говорила, что этот опасный яд никогда не производился на территории СССР и России. Все до единой просьбы нашей страны показать, чем отравили отца и дочь, остались без ответа. Материалы, обнародованные нашим Следственным комитетом, пока подтверждают лишь позицию России - Юлия Скрипаль улетела из Москвы абсолютно здоровой.

Она не везла с собой ядов ни в жидком, ни в сухом, ни в газообразном состоянии. Отравили ее уже в британском Солсбери вместе с отцом. Смущает тот факт, с какой скоростью британская сторона уничтожает все, к чему могли прикоснуться Скрипали, - начиная со скамейки, где их нашли, и кончая несчастным котом, которого просто сожгли, не пытаясь спасти под гробовое молчание защитников животных. Пытаются в Великобритании спрятать и отца с дочерью. На прошлой неделе в ночь с 10 на 11 апреля дочь экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлию вывезли на военную базу в сопровождении вооруженной охраны.

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