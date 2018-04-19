Суд в Москве заочно арестовал двух примкнувших к ДАИШ россиянок

Суд в Москве заочно арестовал двух россиянок, которые являются предполагаемыми сообщницами студенток, ранее осужденных за финансирование боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом в суде удовлетворили ходатайство следственного управления ФСБ. Девушкам выбрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Срок содержания будет исчисляться с того момента, как они будут экстрадированы в РФ, или с момента их задержания на территории РФ.

Женщины обвиняются в участии в террористическом сообществе и в содействии террористической деятельности, вербовке. Ранее заочно была арестована еще одна девушка, которая также имеет отношение к задержанным.

Напомним, в конце 2015 года в Москве две студентки получили сроки за финансирование боевиков.