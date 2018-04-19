В Москве арестовали бывшего топ-менеджера "Росгосстраха"

В Москве бывший вице-президент группы "Росгосстрах" Сергей Хачатуров арестован Лефортовским судом по делу о растрате.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении под стражу в отношении Сергея Хачатурова", - приводит ТАСС слова представителя суда.

В пресс-службе суда сообщили, что бывшего топ-менеджера подозревают в совершении преступления по части 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата").

Сам подозреваемый своей вины не признал, добавляет агентство.

Напомним, что в 2017 году убыточный "Росгосстрах" перешел под контроль банка ФК "Открытие", а затем попал в периметр санации "Открытия" Центробанком.