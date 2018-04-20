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20 апреля 2018 г.
Российская газета - Федеральный выпуск №7548 (85)

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 69-ФЗ "О внесении изменения в статью 5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Дата подписания 18 апреля 2018 г.
Опубликован 20 апреля 2018 г.

Принят Государственной Думой 3 апреля 2018 года

Одобрен Советом Федерации 11 апреля 2018 года

Статья 1

Внести в абзац шестнадцатый части первой статьи 5 Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 33, ст. 3418; 2002, N 44, ст. 4296; 2004, N 31, ст. 3224; 2006, N 31, ст. 3446; 2007, N 49, ст. 6036; 2009, N 23, ст. 2776; N 29, ст. 3600; 2010, N 28,

ст. 3553; 2013, N 26, ст. 3207; 2014, N 30, ст. 4219; 2015, N 1, ст. 14; 2016, N 27,

ст. 4221) изменение, изложив его в следующей редакции:

"негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;".

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Президент Российской Федерации В. Путин