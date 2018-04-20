Мосгорсуд приговорил бывшего начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко к 13 годам колонии строгого режима.

"По совокупности преступлений назначить Максименко наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 165 миллионов рублей. Лишить его специального звания полковник юстиции", - огласил решение судья Олег Музыченко.

Кроме того, суд запретил Максименко на протяжении трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Ранее в ходе прений сторон прокурор Борис Локтионов попросил приговорить Максименко к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 165 миллионов рублей.

Суд признал Максименко виновным в двух эпизодах получении взяток. Первый - получение через посредников от бизнесмена Олега Шейхаметова 500 тысяч долларов за освобождение из СИЗО авторитета Андрея Кочуйкова, известного в криминальных кругах как Итальянец. Второй - получение 50 тысяч долларов от бизнесмена из Петербурга Бадри Шенгелия за помощь в возбуждении уголовного дела о краже у него дорогих часов марки Hublot.

Сам высокопоставленный сотрудник СКР на суде не признал свою вину. Сам приговор он воспринял спокойно, заявив, что ожидал такое решение суда.