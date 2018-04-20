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20.04.2018 11:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Девять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом под Брянском

Текст: Антон Валагин (Брянск)

Трое пострадавших в столкновении трех машин на брянской трассе госпитализированы, сообщили в УМВД по региону. Еще шесть человек обратились за медицинской помощью.

В Ростове в результате ДТП госпитализированы десять человек

Сообщение о крупном ДТП поступило к спасателям в 7.20. На 129-м километре трассы Брянск - Новозыбков возле Рюхова столкнулись грузовик DAF, микроавтобус Fiat Ducato и легковой Kia Spectra.

Пострадавших из автомобилей пришлось извлекать при помощи гидравлического инструмента. На месте столкновения работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии уточняются.

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