Под Орлом осудили водителя, протаранившего машину ДПС

В Орловской области суд вынес обвинительный приговор в отношении водителя грузовика, который осенью прошлого года стал виновником смертельного ДТП. Об этом сообщает прокуратура региона.

Авария произошла в Кромском районе 23 октября 2017 года. За рулем грузового автомобиля DAF находился житель Нижегородской области. Он был трезв, но нарушил правила и выехал на обочину. В результате грузовик протаранил припаркованный служебный автомобиль ДПС.

На месте происшествия погиб сотрудник полиции. Еще двое инспекторов были госпитализированы. Подсудимого признали виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, сообщила старший помощник прокурора области Елена Семина. Кроме того, на два года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.