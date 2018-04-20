Полиция Москвы просит арестовать похитителя "барокамеры Гагарина"

Столичные полицейские подали ходатайство перед Хорошевским судом Москвы, требуя арестовать Владимира Аникина, которого обвиняют в краже сурдокамеры советских космонавтов. От этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Поступил материал по ходатайству следователя ОМВД России по району Строгино об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Аникина Владимира Викторовича", - цитирует агентство представителя суда.

Отметим, что, по версии обвинения, 29-летний житель Мурманской области похитил барокамеру с открытой автостоянки "Мемориального музея космонавтики". "Барокамера Гагарина", как ее прозвали в Сети, ожидала там реставрации, после которой должна была стать частью одной из экспозиций музея.