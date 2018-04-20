Опознаны все погибшие при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске

Опознан шестой погибший при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщили в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы.

Как сказал собеседник агентства, пилота опознали по результатам экспертизы. Его тело уже забрали родные.

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Восток" упал в Хабаровске на пустыре в районе улиц Антенная -Хирургическая 11 апреля. Шесть находившихся на борту человек погибли. Как заявили в Международном авиационном комитете, причиной катастрофы стало столкновение с антенной мачтой. Из-за плохих метеоусловий летчики не заметили преграду, зацепив ее винтами вертолета.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске уже похоронили четверых погибших в катастрофе.