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20.04.2018 04:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Опознаны все погибшие при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске

Текст: Юлия Гарднер

Опознан шестой погибший при крушении вертолета Ми-8 в Хабаровске. Об этом РИА Новости сообщили в краевом бюро судебно-медицинской экспертизы.

В Хабаровске простились с четвертым пилотом упавшего Ми-8

Как сказал собеседник агентства, пилота опознали по результатам экспертизы. Его тело уже забрали родные.

Напомним, вертолет Ми-8, принадлежащий авиакомпании "Восток" упал в Хабаровске на пустыре в районе улиц Антенная -Хирургическая 11 апреля. Шесть находившихся на борту человек погибли. Как заявили в Международном авиационном комитете, причиной катастрофы стало столкновение с антенной мачтой. Из-за плохих метеоусловий летчики не заметили преграду, зацепив ее винтами вертолета.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске уже похоронили четверых погибших в катастрофе.

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