В Амурской области зафиксировали 17 лесных пожаров

Почти 90 тысяч гектаров леса выгорело в Амурской области за минувшие сутки, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные федеральной Авиалесоохраны. В регионе зафиксировали 17 природных пожаров.

Напомним, с 8 апреля в Приамурье введен режим чрезвычайной ситуации. Накануне для помощи в ликвидации возгораний сюда прилетел самолет Бе-200 ЧС Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России.

"20 апреля прибывшая группировка спасателей направлена в Завитинский, Бурейский и Архаринский районы. Работа по тушению пожаров будет продолжаться до полной стабилизации обстановки", - утоняется в сообщении областного ГУ МЧС.

Между тем

Природные пожары регистрируют в соседних Хабаровском крае и ЕАО. На их территориях огонь охватил семь тысяч и 21 гектаров земли соответственно.