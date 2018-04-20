В Уфе из-за возгорания двигателя экстренно сел самолет

Вылетевший из уфимского аэропорта Як-42 с 42 пассажирами на борту и шестью членами экипажа через десять минут вернулся обратно. Как оказалось, у судна в полете загорелся левый двигатель. Инцидент произошел вчера вечером.

- Самолет направлялся по маршруту "Уфа-Талакан". Когда в кабине пилота сработал индикатор неисправности, судно вернулось обратно на взлетную полосу, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта.

После проверки самолета, пассажиры все же вылетели в пункт назначения с опозданием на 4 часа 38 минут.