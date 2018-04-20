На Алтае пять человек погибли при пожаре в жилом доме

В Алтайском крае в районном центре Косиха при пожаре в частном доме погибли пять человек. Следователи не исключают возможность поджога здания.

- Сообщение о возгорании поступило в 04:40 по местному времени, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. - В течение двадцати минут пожар удалось полностью ликвидировать. Но в доме от отравления продуктами горения погибли пять человек. По предварительным данным, не исключается версия поджога здания.

По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю уже проводится доследственная проверка.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей на пожаре, - пояснила старший помощник руководителя регионального управления СКР Людмила Рязанцева. - На месте происшествия работают следователи по расследованию особо важных дел и опытные следователи-криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, среди погибших хозяин дома и четверо его гостей: двое мужчин и две женщины. Их личности сейчас устанавливают сотрудники полиции. На место происшествия выехал начальник полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Александр Лаас и специалисты краевого аппарата уголовного розыска.