На Алтае пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Новости

Сергей Собянин поручил решить проблемы новой Москвы 13:41
В Литве сотрудникам разведки увеличат зарплаты 13:27
СК проверит падение крана под Орлом 13:27
В Петербурге экс-сотрудника ФСКН признали виновным в наркоторговле 13:23
Названы лучшие "винные" регионы России 13:22
Центр Берлина эвакуирован из-за 500-килограммовой авиабомбы 13:19
На Алтае задержан поджигатель дома, где погибли пять человек 13:18
Лидеры России и Узбекистана обсудили график контактов на высшем уровне 13:16
На Алтае возбудили дело о химических ожогах у школьницы 13:16
СМИ засняли на видео химическую лабораторию в сирийской Думе 13:12
Полиция Москвы просит арестовать похитителя "барокамеры Гагарина" 13:10
Под Орлом осудили водителя, протаранившего машину ДПС 13:07
Глава Минобороны Шойгу проверил ход подготовки к Параду Победы 13:05
В каких регионах ЦФО ожидается снег и мороз 13:02
В Архангельске откроют центр по обслуживанию белорусских автобусов 13:02
Тэрон Эджертон сыграет главную роль в байопике об Элтоне Джоне 12:59
В барнаульском зоопарке волку нашли подругу по объявлению 12:59
Вышел очередной тизер "Патрика Мелроуза" с Камбербэтчем 12:55
Ларсу фон Триеру присудили самую престижную культурную премию Дании 12:51
В субботу москвичей ждет порывистый ветер и гроза 12:47
В Кремле обеспокоены угрозой отмены рейсов в США 12:47
Выбрать дату свадьбы можно будет за год 12:46
СК уточнил число погибших в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня" 12:46
РФ и Беларусь к 1 июля интегрируют системы электронной ветсертификации 12:45
Владимир Путин встретится с Шойгу и Герасимовым 12:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что посмотреть на 40-м Московском кинофестивале
Что посмотреть на 40-м Московском кинофестивале
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
Армия бывшей советской республики вошла в список сильнейших в мире
В "РГ" пройдет круглый стол о будущем рыбной отрасли
В "РГ" пройдет круглый стол о будущем рыбной отрасли
20.04.2018 10:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Алтае пять человек погибли при пожаре в жилом доме

Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)

В Алтайском крае в районном центре Косиха при пожаре в частном доме погибли пять человек. Следователи не исключают возможность поджога здания.

В Башкирии при пожаре погибли два человека

- Сообщение о возгорании поступило в 04:40 по местному времени, - рассказали корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю. - В течение двадцати минут пожар удалось полностью ликвидировать. Но в доме от отравления продуктами горения погибли пять человек. По предварительным данным, не исключается версия поджога здания.

По данному факту Новоалтайским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Алтайскому краю уже проводится доследственная проверка.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту гибели людей на пожаре, - пояснила старший помощник руководителя регионального управления СКР Людмила Рязанцева. - На месте происшествия работают следователи по расследованию особо важных дел и опытные следователи-криминалисты. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, среди погибших хозяин дома и четверо его гостей: двое мужчин и две женщины. Их личности сейчас устанавливают сотрудники полиции. На место происшествия выехал начальник полиции ГУ МВД России по Алтайскому краю, генерал-майор полиции Александр Лаас и специалисты краевого аппарата уголовного розыска.

Главное сегодня

РФ представит доказательства, что ПВО Сирии сбила часть ракет Запада
Лавров: Удар США по Сирии дал России право на поставку в Дамаск С-300
Новак пообещал в апреле исполнение сделки ОПЕК+ на 100%
Соколов: Грузовики поедут по мосту в Крым в октябре
Трамп: Записи экс-главы ФБР говорят об отсутствии сговора с Москвой