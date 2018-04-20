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20.04.2018 11:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Иркутске в суд передано дело о взятке в 15 миллионов рублей

Текст: Екатерина Дементьева

Иркутские следователи передали в суд уголовное дело о крупных взятках, обвиняемыми по которому проходят экс-начальник линейного отдела МВД России на станции Иркутск-Пассажирский и бывший заместитель транспортного прокурора Иркутской области. Следствие считает, что эти двое  в феврале 2017 года получили 15 миллионов рублей в обмен на обещание закрыть уголовное дело.

Об этом сообщили в  Восточно-Сибирском следственном управлении СКР на транспорте.

Фото: Олег Золото / ТАСС
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По данным следствия, бывший сотрудник транспортной прокуратуры и экс-начальник транспортной полиции станции Иркутск-Пассажирский за 15 миллионов рублей согласились прекратить расследование против нефтеперерабатывающей компании, которую подозревали в хищения при организации перевозок нефтепродуктов железнодорожным транспортом . Экс-начальник Восточно-Сибирского ЛУВД выступил посредником, потребовав за эти услуги 5 миллионов рублей. Таким образом, сумма взятки выросла до 20 миллионов. Однако посредник был взят с поличным.

В ходе расследования всплыли новые факты: оказалось, что начальник станционного ЛУВД не впервые использовал подобную схему. Как отмечается в сообщении регионального СКР на транспорте, в сентябре 2016 года он получил взятку в 40 миллионов рублей, также пообещав закрыть дело. 

Дело замначальника Восточно-Сибирского линейного управления МВД на транспорте было выделено в отдельное производство  - обвиняемый признал свою вину и  заключил досудебное соглашение. Судебный процесс проходил в особом порядке, и в августе 2017 года суд приговорил его к 3 годам колонии строго режима.

Теперь в  суд направлено и уголовное дело в отношении других фигурантов с утвержденным обвинительным заключением. Их обвиняют по двум статьям -  ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).  

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