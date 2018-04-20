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20.04.2018 08:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей

Текст: Надежда Столярчук

Сотрудник правоохранительных органов Читы обнаружил в лифте своего дома мужскую сумку с крупной суммой денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Забайкальского края.

Фото: vk.com/crimlife_yakutia
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Как рассказали в полиции региона, младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев вечером возвращался вместе с женой домой, зашел в лифт и обнаружил мужской клатч. Сумка была расстегнула, внутри были видны крупные купюры.

- Полицейский тут же набрал "02" и вызвал следственно-оперативную группу. При подсчете выяснилось, что в сумке находилось более чем 800 тысяч рублей. Их хозяин сейчас устанавливается, - пояснили в МВД Забайкалья.

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