В Чите полицейский нашел в лифте 800 тысяч рублей

Сотрудник правоохранительных органов Читы обнаружил в лифте своего дома мужскую сумку с крупной суммой денег, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Забайкальского края.

Как рассказали в полиции региона, младший лейтенант полиции Алдар Аюшеев вечером возвращался вместе с женой домой, зашел в лифт и обнаружил мужской клатч. Сумка была расстегнула, внутри были видны крупные купюры.

- Полицейский тут же набрал "02" и вызвал следственно-оперативную группу. При подсчете выяснилось, что в сумке находилось более чем 800 тысяч рублей. Их хозяин сейчас устанавливается, - пояснили в МВД Забайкалья.