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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Похитителя экс-главы минстроя Дагестана отправили в колонию

Текст: Марина Бровкина (Махачкала)

Девять лет в колонии особого режима проведет Залкип Алискантов, признавший свою вину в похищении экс-министра строительства Дагестана Ибрагима Казибекова.

Как сообщает пресс-служба Верховного суда Дагестана, Ибрагим Казибеков, который в этот период времени был министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики, был похищен 20 июля 2017 года в Махачкале. Организатор банды, дело которого рассматривается отдельно, предложил ранее судимому Алискантову принять участие в преступлении.

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Согласно плану, Алискантов и его соучастники должны были установить место жительства Казибекова, изучить его распорядок дня, скрытно наблюдать за его передвижениями и найти место для удержания жертвы до получения выкупа. За освобождение чиновника преступники планировали потребовать 100 миллионов рублей.

Алискантов нашел двух исполнителей похищения, однако те, опасаясь уголовного преследования, добровольно обратились в правоохранительные органы с заявлением о готовящемся преступлении. Правоохранители приняли решение инсценировать похищение. На следующий день во время передачи денег преступников задержали силовики.

Алискантов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, согласился с обвинением и в полном объеме признал вину. Кроме того, он активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других лиц, причастных к похищению.

Суд приговорил обвиняемого к девяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы на год.

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