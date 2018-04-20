В Кабардино-Балкарии из-за технического сбоя недоступны госуслуги ГИБДД

Сбой работы сервисов и баз данных ГИБДД в Кабардино-Балкарии привел к приостановке оказания государственных услуг. Об этом сообщается на официальном сайте Госавтоинспекции республики.

- Госавтоинспекция МВД по Кабардино-Балкарской Республике информирует граждан о том, что 20 апреля 2018 года по техническим причинам произошел сбой работы сервисов и баз данных ГИБДД, - говорится в сообщении.

Неполадки коснулись регистрационно-экзаменационных подразделений. Сейчас специалисты ведут ремонтные работы, восстановить сервисы планируется к 23 апреля. Точная причина сбоя неизвестна.

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД отвечают за регистрацию транспорта, прием квалификационных экзаменов, выдачу водительских удостоверений, ОТС, и целый ряд других административных процедур.