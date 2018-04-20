Петербуржец украл часы за 900 тысяч рублей и подарил жене

Транспортная полиция СЗФО раскрыла кражу швейцарских часов стоимостью около девятисот тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД РФ по Северо-западу, история случилась в петербургском аэропорту Пулково. К полицейским обратилась 53-летняя жительница Салехарда. Она рассказала, что кто-то украл ее дорогостоящий аксессуар. Правоохранители начали расследование и вскоре вышли на след вора. Им оказался 42-летний петербуржец, работник автомобильной компании, в тот же день вылетавший с женой в Ставрополь.

Он заметил, что кто-то во время предполетного досмотра забыл в ящике для вещей шикарные часы. Поняв, что на него никто не обращает внимания, он просто положил их в карман и отправился на посадку.

Когда через 10 дней он вернулся в Петербург, его уже ждали полицейские. Выяснилось, что часы он подарил своей жене - на время следствия их изъяли как вещественное доказательство, а потом вернут забывчивой владелице. На мужчину завели дело по статье "Кража", предусматривающей до шести лет тюрьмы.