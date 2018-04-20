В Петербурге экс-сотрудника ФСКН признали виновным в наркоторговле

В Петербурге суд присяжных признал бывшего сотрудника ФСКН и двукратного чемпиона Европы по кикбоксингу Александра Большакова виновным в контрабанде и продаже наркотиков, незаконном обороте оружия и психотропных веществ.

Кроме того, обвинительные вердикты были вынесены его подельникам Алексею Ануфриеву, Евгению Гелани и Станиславу Брехову, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Северной столице.

Следствие и суд установили, что именно Большаков вместе со знакомыми создал преступную группу для контрабанды наркотиков. В мае-июне 2014 года Брехов по его приказу купил 11 килограммов кокаина в Уругвае - 8 июня его с "грузом" задержали на Пулковской таможне. 30 июля того же года были пойманы все члены наркобанды.

Дома у них нашли больше 60 килограммов гашиша, 200 литров психотропного гаммабутиролактона, четыре килограмма амфетаминовой смеси, около четырехсот граммов порошка с амфетамином и метамфетамином, четверть килограмма кокаина и 11 литров жидкости-прекурсора для наркотиков.

Помимо этого следователи изъяли оружие и патроны. Объем дела насчитывает 20 томов, в рамках расследования проведено более 50 экспертиз. В ближайшее время подсудимым вынесут приговор.