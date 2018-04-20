В Петербурге устроили драку со стрельбой из-за парковки

Полиция Выборгского района Петербурга выясняет обстоятельства ссоры двух водителей, переросшей в драку со стрельбой. Автовладельцы не поделили парковку на газоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

Инцидент произошел накануне вечером на Земледельческой улице. Два водителя поругались из-за места для парковки, хотя ни один из них не имел права оставлять свою машину на газоне. В ходе спора завязалась потасовка. Один из мужчин выхватил травматический пистолет "Оса" и несколько раз выстрелил в своего противника.

Когда на место приехали правоохранители, мужчина сдался без сопротивления. Обоим водителям понадобилась медпомощь. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, по окончании проверки будет принято решение о возбуждении дела.