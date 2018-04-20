В Заполярье задержали членов организации "Свидетели Иеговы"

Оперативники УФСБ России по Северному флоту задержали в Мурманской области двоих участников ячейки запрещенной в РФ религиозной организации "Свидетели Иеговы" в городе Полярном.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации в связи с осуществлением экстремистской деятельности".

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону, собрания иеговистов проходили в Полярном с апреля прошлого года. Подозреваемые вербовали новых членов и распространяли религиозную литературу.

Сотрудники УФСБ при поддержке спецназа Росгвардии провели обыски по шести адресам, изъяли много книг и брошюр, а также электронные носители информации.

Кроме того, силовики установили людей, которые проводили собрания "Свидетелей Иеговы" по интернету. Расследование продолжается.