В Калмыкии в ДТП пострадали десять человек

В результате столкновения маршрутного такси и грузовика в Целинном районе республики Калмыкия пострадали десять человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.

По данным агентства, авария произошла недалеко от Элисты. Маршрутная "Газель" столкнулась с автомобилем "КамАЗ". По предварительной информации, в результате ДТП пострадали десять человек.

В настоящее вермя на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Данные о количестве пострадавших и обстоятельства аварии уточняются.