В Ростовской области из-за нарушений закрыли девять ТЦ

Эксплуатация девяти объектов с массовым пребыванием людей в Ростове-на-Дону и Новочеркасске приостановлена по решению суда.

Как сообщается на сайте правительства Ростовской области, после трагедии в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" экстренные комплексные проверки в Южном федеральном округе выявили сотни аналогичных нарушений. Десятки материалов о приостановлении работы опасных объектов с массовым пребыванием людей направлены в суды.

По словам первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова, на территории Ростовской области выявлены нарушения требований пожарной безопасности на 29 объектах. На ряде из них по решению суда приостановлена деятельность до устранения нарушений, по некоторым - применена обеспечительная мера "временный запрет деятельности".

Всего в области проверено около тысячи объектов массового скопления людей.