На Урале собранный на субботнике мусор упаковали в мешки для трупов

Работники одной из больниц Челябинска, где сегодня прошел субботник, использовали патологоанатомические мешки для сбора прошлогодней листвы.

Фотография упакованного в длинные черные мешки мусора обошла все популярные соцсети и развлекательные ресурсы. В пресс-службе администрации города агентству РИА Новости пояснили, что медперсонал действительно использовал старые мешки, которые были списаны и хранились на складе. Сотрудник, ответственный за это, понесет дисциплинарное взыскание.

В самой больнице отмечают: законодательство не регламентирует, какие именно мешки для мусора разрешены, и медучреждение использует для крупногабаритных веток и палок патологоанатомические.

Собранный мусор с территории клиники увезли в считанные минуты, но фотографии мешков все же успели попасть в Сеть. "Мы приносим извинения всем челябинцам, если кого-то оскорбили", - говорят в больнице.