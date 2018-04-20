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20.04.2018 13:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале подполковника МВД уволили после ДТП на переезде

Текст: Татьяна Воробьева

Уволен заместитель начальника ОВД крупного свердловского города Каменска-Уральского. По предварительным данным, мужчина, находясь за рулем своей машины, врезался в шлагбаум.

"Подполковник подозревается в аварии на железнодорожном переезде. ДТП произошло 18 апреля около 21.15 на улице Карла Маркса", - сообщил официальный представитель регионального главка полиции Валерий Горелых.

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Во время происшествия полицейский был в гражданском и управлял личным авто марки Toyota. Он протаранил шлагбаум и устройство запирания переезда, после чего покинул место ДТП.

"Сотрудники полиции после сообщения железнодорожников о случившемся быстро установили личность нарушителя. От прохождения медосвидетельствования он отказался. Инспекторы ГИБДД завели в отношении него административное делопроизводство", - рассказал полковник Горелых.

По факту ЧП начата служебная проверка. Подполковника уволили из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его руководство будет привлечено к дисциплинарной ответственности.

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