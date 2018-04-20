В Магнитогорске установили личность прикуривавшей в храме девушки

В Магнитогорске установили личность несовершеннолетней, которая, судя по выложенному в соцсетях фото, пыталась прикурить сигарету от горящей свечи в храме. Решается вопрос о квалификации оскорбительной выходки, сообщили в пятницу в городском УМВД.

- Полиция Магнитогорска по горячим следам установила личности всех несовершеннолетних, находившихся в храме, в том числе девушки, которая была запечатлена на фотографии, - сообщил руководитель пресс-службы полиции города Константин Вуевич. - По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего.

На появившемся в одной из соцсетей снимке видно, как девушка наклонилась к горящим в храме свечам с сигаретой. Рядом с ней на камеру позируют и другие подростки. По данным из собственных источников "РГ", скандальную фотосессию молодые люди устроили в храме Вознесения в центре Магнитогорска вчера во второй половине дня.

С задержанными работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. По результатам проверки предстоит дать правовую оценку действиям всех участников фотосъемки, включая тех, кто разместил фотографию в соцсетях, отметили в ГУ МВД по Челябинской области.